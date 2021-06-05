شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسات مع معاونيه استعدادًا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق.

كما عقد كارتيرون جلسة مع الجهاز الإداري بقيادة الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وأحمد إبراهيم إداري الفريق لمناقشة مدى إمكانية خوض مباريات ودية من عدمه خلال فترة التوقف.

واطمأن كارتيرون خلال جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على حالة اللاعبين المصابين في الفريق.

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية اليوم والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التي حصلوا عليها.

ركز الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران اليوم على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق.

فيما خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويعاني عبد الشافي من الإصابة في الركبة، والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.