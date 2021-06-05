شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكمًا لودية منتخب الجزائر ومالي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب مالي الودية المقرر لها غدًا الأحد في إطار الإعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

يعاون أحمد الغندور في إدارة مباراة الجزائر ومالي كل من سمير جمال وهاني عبد الفتاح والحكم الدولي إبراهيم نور الدين رابعًا.

وكان هناك أنباء عن تأجيل مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب مالي، قبل أن يؤكد مسئولو الاتحاد الجزائري إقامة المباراة في موعدها غدًا.

فى سياق متصل، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين القطن الكاميرونى وشبيبة القبائل الجزائرى لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، والتي سوف تقام يوم 20 من يونيو الجارى فى العاصمة الكاميرونية.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى:

أمين عمر .. حكم ساحة

أحمد حسام .. حكم مساعد

يوسف البساطي .. حكم مساعد

محمد عادل .. حكم رابع

وعلى تقنية الـ VAR .. محمود عاشور

مساعد الـ VAR .. طارق مجدي

مساعد الـ VAR ثانى .. محمود أبو الرجال