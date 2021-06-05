شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يزور معسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على زيارة معسكر فريق أسوان المقام حالياً استعداداً لمواجهة الزمالك، والتقى عطية بإيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان وأعضاء الجهاز الفنى بمقر معسكر الفريق، وهنأ الجميع بالصعود للدور قبل النهائى لكأس مصر وأشاد بالروح التى ظهر بها الفريق.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود التي قدمها الجهاز الفنى بقيادة علاء عبد العال والتى ساهمت فى تحقيق هذه الفرحة لجماهير أسوان، مطالبا الجميع بالاستمرار فى تقديم هذا الأداء المتميز والإيجابى الذى يليق بتاريخ النادى.

من جهته، نقل إيهاب منصور تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان للمحافظ وشكره على الدعم و المساندة المستمرة لمسيرة نادى أسوان وطمأنه على كافة ترتيبات معسكر الفريق خلال هذه المرحلة.



محافظ أسوان

ومنح تأهل أسوان إلى الدور نصف النهائي بكأس مصر، فرصة جديدة للجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال، لقيادة أبناء الجنوب في الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء قوية عن إمكانية تغيير الجهاز الفني لأسون بعد تراجع نتائج تماسيح النيل في الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن هناك حالة من الاستقرار الفني وأن مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان لا يفكر في إجراء تعديلات بالجهاز الفني للفريق بالوقت الحالي.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 24 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أخر.