النصر يسعى للتعاقد مع تيكسيرا عقب تعاقده مع باولينيو

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي اقترب من ضم الثنائي البرازيلي باولينيو، نجم فريق غوانزو الصيني، وأليكس تيكسيرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقا لما أوضحته صحيفة ”XW“ الصينية، يوم السبت، فإن باولينيو سينضم للنصر لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ليجاور زميله تاليسكا، الذي انضم بالفعل للنصر لمدة ثلاثة أعوام.

وانضم باولينيو صاحب الـ32 عاماً لصفوف فريق غوانزو بشكلٍ نهائي في يناير 2019 قادماً من برشلونة الإسباني، ويرتبط بعقدٍ مع النادي الصيني حتى يونيو 2022 المقبل.

أما تيكسيرا فقد أوضحت الصحيفة أن اللاعب سينضم للعالمي في صفقة انتقال حر.

وأصبح تيكسيرا لاعبًا حرًا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد انتهاء مدة عقده رسميًا مع ناديه الصيني جيانغسو.

وقاد تيكسيرا فريقه الصيني لحصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخه، لكن بعد أشهر تم إيقاف النشاط الرياضي بشكل تام بسبب المشاكل المالية للشركة المالكة، وسُرّح جميع اللاعبين ليصبح لاعبا حرا.

وخلال تجربته الأخيرة شارك في 153 مباراة سجل 73 هدفا وصنع 43.

ولعب تيكسيرا بصفوف شاختار دونتسك الأوكراني من قبل بين 2010 و2016.

وبقميص الفريق الأوكراني شارك في 222 مباراة، سجل 89 هدفا وصنع 25، وحصد 12 لقبا محليا، ولقب هداف الدوري موسمي 2014-15 و2015-16.

وبدأت مسيرة تيكسيرا بقميص فاسكو دا غاما البرازيلي، وسبق أن قاد منتخب البرازيل للشباب للفوز بكأس العالم 2009.