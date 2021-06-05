الامارات | «أديار» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «الديربي الإنجليزي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أديار» بشعار «غودولفين» بطلاً لسباق «الديربي الإنجليزي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «أديار» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس أدام كيربي، بطلاً لسباق «الديربي الإنجليزي» العريق، الذي جرى اليوم السبت في نسخته الـ 241 على مضمار «إبسوم» العريق، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2400 متر عشبي.

وأهدى «إديار» المنحدر من نسل الفحل «فرانكل» ملاك الإمارات، الانتصار الثامن تاريخياً بلقب «الديربي»، والثاني بشعار «غودولفين» عقب فوز زميله في الاسطبل «مسار» بلقب نسخة 2018.

وعرف الفارس أدام كيربي، كيفية الحفاظ على قدرات «أديار» خلال المرحل الأولى من السباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له في الأمتار الـ 600 الأخيرة، متجاوزاً جميع منافسيه، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و36 ثانية و85 جزء من الثانية، بفارق 4.5 طول عن اقرب منافسيه المهر «موغو ستار» المملوك لـ «آمو رايسينغ» بإشراف المدرب ريتشارد هانان، والذي قاده الفارس دايفيد إيغان للمركز الثاني، ولتعاود خيول «غودولفين» تألقهم بحلول المهر «هريكين لي» بإشراف المدرب ذاته شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك بالمركز الثالث.

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