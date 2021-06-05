شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية السعودية مع أستراليا استعدادًا لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت مستجدات ظروف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في إلغاء المباراة الودية للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمام نظيره الأسترالي والمقرر إقامتها، السبت، حرصًا على سلامة لاعبي المنتخبين.

وأجرى المنتخب السعودي، السبت حصةً تدريبية، ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا والذي يستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وتركّزت الحصة التدريبية المسائية تحت إشراف سعد الشهري مدرب المنتخب، والجهاز الفني المساعد، على تطبيق اللاعبين لمناورة على كامل مساحة الملعب.

وسيلاقي الأخضر خلال معسكره الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية، منتخبي المكسيك والأرجنتين وديًا على التوالي.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.