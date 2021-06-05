شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستبعد طاهر محمد طاهر من معسكر المنتخب الأوليمبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، استبعاد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة استعدادا لوديتي جنوب إفريقيا.

وحضر اللاعب، اليوم السبت، لمعسكر المنتخب ومعه تقرير طبي من أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، أثبت إصابته بكدمة في الأنكل وشعوره بآلام مستمرة، وحاجته للراحة لمدة لا تقل عن أسبوع.

وقرر غريب استبعاد اللاعب من مباراة جنوب إفريقيا الأولى، المقررة يوم 10 يونيو الجاري في السويس، على أن ينضم للفراعنة قبل الودية الثانية، المقررة بالقاهرة يوم 13 من الشهر الحالي.

ويستعد المنتخب المصري حاليا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، حيث وقع في مجموعة نارية تضم معه كلا من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وصعد الفراعنة للأولمبياد، بعد الفوز بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا (تحت 23 عاما)، التي أقيمت في مصر.