شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو على بطاقة المباراة.. نجوم منتخب السعودية يرحبون بالجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب على الحسن وعبدالإله المالكي وياسر الشهراني، ثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالجماهير الحاضرة لمواجهة الأخضر أمام اليمن، في ملعب «مرسول بارك»، السبت.

ووزع مجلس جمهور المنتخب السعودي، بطاقات تحمل باركود على الجماهير الحاضرة في «مرسول بارك»، يظهر عند مسحها عبر كاميرا الهاتف، فيديو ترحيبي من ثلاثي الأخضر.

وقال الحسن في بداية الفيديو، أجمل خبر سمعه خلال الفترة الماضية، هو عودة الجماهير إلى المدرجات، مضيفاً أن أجمل جمهور ممكن يدعم اللاعب هو جمهور الوطن.

فيما قال المالكي: «جمهور الأخضر لم يخذل اللاعبين أبداً، نحن بحاجتهم في الملعب، وبأذن الله نحتفل بالانتصار بعد المباراة».

واختتم ياسر الشهراني الرسالة التي تعتبر أولى مبادرات مجلس جمهور المنتخب السعودي الذي تأسس في الأيام الماضية، بقوله: «جمهورنا الغالي.. شكراً لدعمكم».