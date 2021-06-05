شكرا لقرائتكم خبر عن مطيع يوقع مع رئيس الاتحاد الأفريقي عقود تنظيم مصر لبطولة أفريقيا للچودو 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للچودو، مع السيد سيتاني رئيس الاتحاد الافريقي للچودو، عقود استضافة مصر لبطولة أفريقيا للچودو ٢٠٢٤ المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وشهد مراسم توقيع العقد السيد محمد مريچه نائب رئيس الاتحاد الافريقي، والسيدة ايستوني سكرتير عام الاتحاد الأفريقي والسيد فيصل مدير التعليم والتدريب بالاتحاد الأفريقي، والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبى وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للچودو، الجدير بالذكر أن مصر لم تستضيف أي بطولة أفريقية للكبار منذ عام ٢٠٠٢ أي ما يزيد عن العشرين عاما.

كان الاتحاد الدولي للجودو قد عقد فعاليات الجمعية العمومية التي تقام على هامش بطولة العالم للكبار التي تستضيفها مدينة بودابست المجرية خلال الفترة من ٤ وحتى ١٢ يونيو الجاري.

وحضر من الجانب المصري المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو، وهشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو.

وشهدت الجمعية انتخاب ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي وشهدت الجمعية انتخاب السيد ماريوس فايزر رئيسا للاتحاد الدولي لدورة جديدة، والذي أشاد خلال لقائه بمطيع فخر الدين بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد المصري في الارتقاء باللعبة على المستوى القاري، وتحقيقها نتائج باهرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة إفريقيًا ودوليا، ومن جانبي وعد فخر الدين نظيره الدولي بالاستمرار في النهوض باللعبة وتقديم عناصر شابة متميزة وواعدة خلال الفترة المقبلة، كما حدث في البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالسنغال وحقق فيها المنتخب المصري الذي شارك بمجموعة من الشباب أربع ميداليات متنوعة، لافتا بأن رئيس الاتحاد الدولي وعده بمزيد من الدعم الفني والمعنوي خلال الفترة المقبلة.