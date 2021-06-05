شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تتجاوز سريلانكا.. وكوريا تهزم تركمانستان بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم ضيفه منتخب تركمانستان 5-0، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية هوانج وي-جو هدفين في الدقيقتين العاشرة و73، ونام تاي-هي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل بالضائع، وكيم يونج-جوون في الدقيقة 57، وكوون تشانج-هوون في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، السبت، أيضاً فوز لبنان على سريلانكا 2-3 على نفس الملعب.

واستعاد منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة، الذي فقده بعد فوز لبنان على سريلانكا 3-2، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام لبنان، مقابل 6 نقاط لتركمانستان ولا شيء لسريلانكا.

وكان منتخب كوريا الشمالية قد اعلن انسحابه بسبب جائحة فيروس كورونا.