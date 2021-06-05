شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يتحدث عن تعرض عبدالرحمن مجدي لإصابة مزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد حالة الخوف التي سيطرت على عشاق النادى الاسماعيلى بسبب الكلام عن كون إصابة عبدالرحمن مجدى جناح الفريق مزمنة، قال الدكتور هشام مصطفي رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بأن ماتردد عن إصابة مجدي بتليف في العضلة الضامة غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: «”اللاعب لايعاني من إصابة مزمنة، أزمة اللاعب وطول فترة غيابه تتمثل في استعجاله العودة خلال الفترة الماضية دون اكتمال شفاءه وهو أدى لاستمرار ابتعاده عن الملاعب حتى الآن».

وأكمل طبيب الإسماعيلي: «اللاعب الدولي خضع مؤخرا لكشف طبى والذي أظهر اكتمال شفاءه من التمزق في العضلة الضامة وسيعود للتدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي وضع بشكل مختلف ليضمن عودته لصفوف الفريق بشكل تدريجي مع تجنب تعرضه للإصابة مجددا».

وتمنى الدكتور هشام مصطفى في ختام تصريحاته بضرورة تحرى الدقة فيما ينشر عن إصابات اللاعبين مؤكدا بأن تلك الأنباء تستهدف الإخلال باستقرار الفريق.

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن مجدي تعرض لتلك الإصابة في لقاء الإنتاج الحربى بالدور الأول لمسابقة الدوري المحلي.