شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يتضامن مع نجوم السامبا فى حملة رفض إقامة كوبا أمريكا بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس ليونيل ميسي، نجم برشلونة وقائد منتخب الأرجنتين، الانضمام إلى قائمة اللاعبين المعارضين لخوض بطولة كوبا أمريكا المقرر أن تجري في البرازيل خلال الصيف الحالي.

وأشار كاسيميرو قائد منتخب البرازيل في تصريحات صحفية، إلى أن زملاءه لن يشاركوا في كوبا أمريكا إذا استضافتها بلادهم، بسبب الوضع الصحي الخطير هناك.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف في الأرجنتين وكولومبيا، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا هناك، قرر اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، نقل مكان استضافة المسابقة للبرازيل على أن تنطلق في13 يونيو الجاري.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ميسي لديه موقف مماثل للاعبي منتخب «السامبا»، ويفكر بالطريقة نفسها، رغم أنه يلتزم الصمت حاليا.

وأشارت إلى أن باقي لاعبي الأرجنتين لديهم موقف ميسي، وقد يحدث اتصال بين لاعبي المنتخبين خلال الأيام المقبلة، للتحدث عن هذه القضية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هناك محادثات بين كبار قادة المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا، من أجل الاتفاق على مقاطعة البطولة وبالتالي ممارسة الضغط لإلغاء المسابقة أو تأجيلها لوقت لاحق.