شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الزمالك تحت إشراف كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وأشرف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التقسيمة الفنية للاعبين.

كما شهدت التقسيمة حرص الجهاز الفني للزمالك على منح تعليمات مستمرة للاعبين لتصحيح الأخطاء.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.