شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة المنشطات تضرب العرب.. إيقاف العداء المغربي يوسف السباعي 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن عداء المسافات الطويلة المغربي يوسف السباعي عوقب بالإيقاف لمدة 4 سنوات، بسبب مخالفته لوائح المنشطات خلال ماراثون صوفيا.

وسجل العداء المغربي زمنا قياسيا على مستوى السباق الذي فاز به في العام الماضي، في أكتوبر الماضي، عندما قطع المسافة في ساعتين و13 دقيقة و3 ثوان، قبل أن تثبت الفحوص التي خضع لها خلال السباق مخالفته لوائح المنشطات المحظورة رياضيا.

وقالت وحدة النزاهة عبر موقع «تويتر»: المحكمة الجزائية أوقفت عداء المسافات الطويلة السباعي لمدة 4 سنوات، بسبب حيازة واستخدام مادة محظورة رياضيا، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخاصة بمكافحة المنشطات.

وأشارت وحدة النزاهة إلى أن إيقاف السباعي يبدأ من 16 نوفمبر الماضي، حيث تم إيقافه بصفة مؤقتة، بينما ألغيت نتائجه التي حققها في السباق، في 11 أكتوبر.

ويمكن للسباعي الطعن في قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم الرياضية خلال 30 يوما.