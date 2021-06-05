شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: ما يتم تداوله عن تسويق لاعبي الأهلي الأجانب غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية كلام عار تماما من الصحة، ولم يتم التطرق إلى مثل هذه الأمور سواء من قريب أو بعيد، وإن الحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لأوانه ولن يتم إلا في نهاية الموسم كعادة الأهلي.

وأضاف توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه ليس من المنطقي والموسم لا يزال ممتدا لشهور قادمة أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فني في المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

وأبدى أمير توفيق دهشته من تداول هذه الأخبار غير الصحيحة بالمرة قبل مباريات مهمة لفريق الأهلي خاصة على الصعيد الإفريقي، حيث يستعد الفريق خلال الأيام المقبلة لمباراتي الذهاب والعودة مع الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدير التعاقدات احترامه الكامل لكل وسائل الإعلام، ولكنه طالب بضرورة تحري الدقة، ولا سيما أن مثل هذه الأخبار لن يكون القصد منها إلا زعزعة استقرار الأهلي الذي يمثل مصر في سباق دوري الأبطال الذي يقترب من نهايته.