شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وحفني يخوضان تدريبات تأهيلية في «جيم» الزمالك.. وراحة لحازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالرازق «شيكابالا» صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي.

واكتفى شيكابالا بخوض التدريبات في الجيم وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت.

كما خاض أيمن حفني لاعب وسط الزمالك تدريبات في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق.

وحصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم؛ بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وتعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحدد الجهاز الطبي للزمالك برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

وقاد كارتيرون المدير الفني للزمالك المران اليوم، وذلك بعد عودته من بلاده أمس عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها.