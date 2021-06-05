شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسات مع معاونيه والجهازين الطبي والإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق.

كما عقد كارتيرون جلسة مع الجهاز الإداري بقيادة الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وأحمد إبراهيم إداري الفريق لمناقشة مدى إمكانية خوض مباريات ودية من عدمه خلال فترة التوقف.

واطمأن كارتيرون خلال جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على حالة اللاعبين المصابين في الفريق.