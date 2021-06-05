شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعرض على أمير قطر مساعدة روسيا للدوحة فى تنظيم مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا جاهزة لمساعدة قطر في التحضير لكأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن بوتين قوله خلال فعاليات المنتدى الذي حضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: «تحدثنا إلى الأمير. أفهم الصعوبات التي تواجه قطر في التحضير لكأس العالم 2022. أعني المشاكل الإقليمية ومشاكل الوباء. هناك قضايا أخرى تتطلب اهتماما خاصا. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لدعم أصدقائنا في قطر ومساعدتهم على الاستعداد لهذا الحدث العالمي الهام