شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طلائع الجيش يحصلون على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش،اليوم السبت، على لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة اتحاد الكرة للحفاظ على جميع اللاعبين.

وحصل لاعبو طلائع الجيش، على الجرعة الأولى من اللقاح، للحد من تفشي فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، طالبت الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى.

يٌذكر أن طلائع الجيش، يستعد لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها 15 يونيو الجاري، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.