شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على إصابة محمد عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويعاني عبدالشافي من الإصابة في الركبة، التي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع عبدالشافي من أجل الاطمئنان على حالته قبل أن يتوجه لخوض التدريبات في الجيم لأداء بعض التدريبات التأهيلية.