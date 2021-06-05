شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقود تدريب الزمالك.. والطويل يتولى مران الحراس لحين عودة أوليفيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات اليوم بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقاد كارتيرون المدير الفني للزمالك المران اليوم، وذلك بعد عودته من بلاده أمس عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليه.

كما تواجد أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق زمالك 2003 في تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك؛ وذلك لتولي تدريب حراس مرمى الفريق بشكل مؤقت.

يأتي تواجد الطويل لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الذي يقضي فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته.

ويؤدي ثلاثي حراس المرمى بالزمالك محمد عواد ومحمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد أبوجبل التدريبات تحت قيادة أيمن الطويل.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الدوري يوم 17 يونيو الحالي.