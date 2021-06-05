هوميلز يعود لتدريبات ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم ماتس هوميلز في التدريبات أمس السبت بعدما غاب عنها أمس الأول بسبب مشاكل في الركبة.

وتدرب هوميلز في المعسكر المقام بالنمسا وركبته مربوطة، كما تدرب أيضا لوكاس كولسترمان، بعدما اشتكى من مشاكل في مفصل الركبة.

وحتى الآن لم يتدرب ليون جوريتسكا مع زملائه، حيث يعود اللاعب ببطء من إصابة في عضلة الفخذ، ويغيب جوريتسكا أيضا عن المباراة الودية الأخيرة أمام لاتفيا.

وينتهي معسكر المنتخب الألماني الحالي اليوم وسينتقل بعدها لمعسكره لبطولة يورو في هرتسوجن آوراخ جنوب ألمانيا يوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخب الألماني مبارياته الثلاث في دور المجموعات بمدينة ميونخ، أمام المنتخب الفرنسي، يوم 15 يونيو، والبرتغال يوم 19 يونيو والمجر يوم 23 يونيو.

وتبدأ بطولة أمم أوروبا التي تقام في 11 مدينة أوروبية يوم 11 يونيو الحالي وتنتهي في11 يوليو المقبل.