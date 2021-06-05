شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا لا تنوي تخفيف القيود على المشجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول «إنه ليس لدى الحكومة البريطانية أي خطط لتخفيف قيود الحجر الصحي لفيروس كورونا على المشجعين الأجانب في الأدوار الاقصائية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)».

وقال مدير البطولة مارتين كالين «إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم(يويفا) والحكومة كانت تسير في اتجاه السماح لحضور الجماهير الأجانب في المباريات الهامة بدون الحاجة للخضوع لفترة طويلة من الحجر الصحي».

ولكن متحدثا رسميا بإسم الحكومة قال «سيتمكن المشاهدون الأجانب حاملو التذاكر من مشاهدة مباريات يورو 2020 التي تقام في ويمبلي ولكنهم سيخضعون لقيود ومتطلبات السفر في إنجلترا وفي مكانهم الأصلي، بما في ذلك إجراء الاختبارات والدخول في الحجر الصحي. لا يوجد أي نية لتغيير إعفاءات من قيود السفر لحاملي التذاكر».

وأضاف «نواصل العمل عن قرب مع الاتحاد الإنجليزي ويويفا لدعم إقامة بطولة رائعة وإيصال أحدث إرشادات السفر للجماهير. سنبقي هذا قيد المراجعة على مدار البطولة».

ويستضيف ملعب ويمبلي مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي بجانب مباراتين في دور الـ16.

وتعد بريطانيا من أكثر الدول المستضيفة للبطولة التي لديها شروط صارمة على الزائرين، حيث يجب على القادمين من البلدان المتواجدة في قائمة الدول التي يتطلب قبل مغادرتها الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وحجز صحي لمدة 10 أيام عند الوصول.

أما السفر بين المدن الأخرى المستضيفة للبطولة، فهو ممكن إلى حد كبير بشرط وجود نتيجة سلبية لفحوص كورونا.

وقال كالين «نحن في محادثات مع الحكومة، ونبحث فيما هو ممكن. رئيس الوزراء والحكومة البريطانية قالا إن يوم 21 يونيو الحالي سيكون موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، من حيث المبدأ، وإذا عادت الأمور إلى طبيعتها، كيف سيتم تطبيق القوانين على الأجانب الذين يأتون إلى المملكة المتحدة والذين ليسوا في رحلة عمل».