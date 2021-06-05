منتخب لبنان يقوي موقفه بسريلانكا

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وسجل أهداف لبنان جوان العمري في الدقيقتين 11 والأخيرة من الشوط الأول، ومحمد قدوح في الدقيقة 17، فيما أحرز هدفي سريلانكا أحمد وسيم رازق في الدقيقتين التاسعة و63 من ركلة جزاء.
وأصبح رصيد منتخب لبنان 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لكوريا الجنوبية (قبل مواجهة تركمانستان) و6 نقاط لتركمانستان (قبل مواجهة كوريا) ولا شيء لسريلانكا، في حين أعلن منتخب كوريا الشمالية انسحابه بسبب جائحة كورونا.
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