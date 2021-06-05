شكرا لقرائتكم خبر منتخب لبنان يقوي موقفه بسريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد منتخب لبنان لكرة القدم موقتا بصدارة المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين، بعد فوزه على سريلانكا 3 / 2 أمس على استاد مدينة جويانج في كوريا الجنوبية.

وسجل أهداف لبنان جوان العمري في الدقيقتين 11 والأخيرة من الشوط الأول، ومحمد قدوح في الدقيقة 17، فيما أحرز هدفي سريلانكا أحمد وسيم رازق في الدقيقتين التاسعة و63 من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد منتخب لبنان 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لكوريا الجنوبية (قبل مواجهة تركمانستان) و6 نقاط لتركمانستان (قبل مواجهة كوريا) ولا شيء لسريلانكا، في حين أعلن منتخب كوريا الشمالية انسحابه بسبب جائحة كورونا.