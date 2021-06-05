شكرا لقرائتكم خبر المنتخب البرازيلي يرفض استضافة «كوبا أمريكا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشار قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم كارلوس كاسيميرو إلى أن جميع لاعبي الفريق متحدون ضد استضافة البرازيل لبطولة (كوبا أمريكا).

ومن المقرر أن تقام بطولة (كوبا أمريكا) في البرازيل بداية من 13 يونيو الحالي عقب قرار اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) بنقل مكان إقامة البطولة.

وتأجلت البطولة التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كولومبيا والأرجنتين، ولكن تم استبعاد البلدين من استضافتها بسبب قضايا سياسية، وجائحة كورونا.

وتم منح البرازيل حق استضافة البطولة في إطار سعيها للحفاظ على اللقب، رغم أنها أحد البلدان الأكثر تضررا من الجائحة.

وقبل الفوز على منتخب الإكوادرو 2 / 0 صباح أمس، لم يضمن مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي مشاركة فريقه في البطولة التي تستضيفها البلاد، ووعد بإلقاء الضوء على الموقف عقب انتهاء مواجهة الباراجواي يوم الثلاثاء.

وبعدما حافظ المنتخب البرازيلي على العلامة الكاملة في التصفيات بتحقيق انتصاره الخامس، تم سؤال كاسيميرو عن موقف الفريق المعلن.

وقال كاسيميرو «لا يمكننا التحدث عن (كوبا أمريكا)، حتى لو كان الجميع يعلم رأينا. الجميع يعرف أننا نفكر».

وأضاف «من الواضح أننا نفكر بشأن (كوبا أمريكا)، ولكن علينا الآن أن نحترم تسلسلا هرميا معينا. من الواضح أننا نريد التعبير عن أنفسنا بشأنها، ولكن لسوء الحظ لا يمكننا. لن نتحدث عن (كوبا أمريكا)».

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة باراجواي قبل خوض المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا يوم 13 يونيو الحالي أمام فنزويلا.

وأكد «كقائد للمنتخب، لدينا موقفنا. نريد أن نتحدث، ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة. لست الوحيد، ليس فقط اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا ضد استضافة البطولة، كلنا. عندما يتحدث شخص ما، الكل يفعل».

وسجل هدفي المنتخب البرازيلي أمام الإكوادور ريتشارليسون ونيمار، وحقق المنتخب البرازيلي العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1970 التي يحقق فيها المنتخب البرازيلي، الفوز في المباريات الافتتاحية الخمس في التصفيات المؤهلة للمونديال.