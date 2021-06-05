العقيد.. عميد أجانب الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتجديد عقده مع ناديه الأهلي حتى نهاية عام 2024، يكون المهاجم السوري الدولي عمر السومة، تربع على قائمة أكثر اللاعبين الأجانب استمرارية في دوري المحترفين الذي انطلق عام 2008، حيث انضم إلى الأهلي قادما من القادسية الكويتي عام 2014.

ومنذ انضمامه للأهلي بقي السومة الذي يلقب بـ(العقيد) مع الفريق بعد أن جدد عقده نحو 3 مرات، حتى بات أيقونة شهيرة في الفريق من خلال تربعه على صدارة دوري المحترفين أكثر من موسم، واستمراره هدافا للأهلي في كل المناسبات والبطولات المحلية والخارجية.

وجاء لاعب وسط التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل كثاني اللاعبين الأجانب المعمرين في الدوري السعودي حاليا، بعد أن قدم للتعاون عام 2015 ثم انتقل للفتح بنظام الإعارة قبل أن يعود للتعاون مجددا ويستمر معه حتى نهاية عام 2022، بينما حل زميله بالفريق، البوروندي سيدريك أميسي ثالثا، حيث التحق هو الآخر بالتعاون عام 2017 وسيستمر معه بموجب عقده حتى 2023.

كما تمسك الاتفاق بلاعب وسطه، السلوفاكي فيليب كيش حتى عام 2022 بعد قدومه إليه عام 2017.

ويدخل الحارس الجزائري عزالدين دوخه ضمن قائمة الأجانب المعمرين بدوري المحترفين بعد أن بدأ مسيرته بالدوري السعودي مع نادي أحد عام 2017 قبل أن ينتقل للرائد عام 2018 ولغاية الموسم الماضي.

أما أكثر اللاعبين السابقين وجودا بدوري المحترفين، فهو السوري الآخر، جهاد الحسين، حيث قضى فترة احتراف طويلة تنقل خلالها بين 3 أندية، بعد أن لعب لنجران من 2011 حتى 2013، ثم غادر للعب بالدوري الإماراتي من خلال تمثيل فريق دبي موسما واحدا، ليعود بعده إلى الدوري السعودي لكن لفريق التعاون هذه المرة، حيث لعب له منذ 2014 وحتى 2019، فيما ختم مشواره بدوري المحترفين مرتديا قيمص الرائد في موسم 2020.

كما تضم قائمة اللاعبين السابقين الذين مكثوا طويلا بالدوري السعودي للمحترفين، البرازيلي كارلوس إدورادو، حيث لعب 5 مواسم مع الهلال بدءا من موسم 2015 وغادره في 2019 متوجها إلى فريق أهلي دبي الإماراتي.

الأكثر استمرارا بالدوري السعودي حاليا:

