الرائد يفاضل بين مدربين وإسبانيا وهولندا

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وسيتم حسم هوية المدرب الجديد قبل انطلاقة المعسكر التحضيري للموسم الجديد والذي سيتم اختياره بحسب توافر المباريات التجريبية، إلا أن وجهته لن تبتعد عن إسبانيا أو هولندا.
واستبعدت إدارة الرائد التعاقد مع المدرب اليوناني مارينوس أوزونيدس (مدرب كاريوفا ثالث الدوري الروماني) بحسب ما أوردته صحيفة Fanatik الرومانية.
وتركت إدارة النادي حسم ملف اللاعبين الأجانب والمحليين للجهاز الفني الجديد، وكذلك تحديد احتياجات الموسم والتي سيكون من بينها تصعيد بعض لاعبي درجة الشباب للفريق الأول.
على صعيد آخر، رحب النادي بانتقال مهاجمه رائد الغامدي بعد أن انتهت فترة إعارته من النصر بنهاية الموسم، مبينة أنها لن تقف أمام اللاعب حال تلقيه عرضا يلبي رغبات النادي، وسط أنباء بوجود رغبة من نادي الشباب بضم اللاعب.
كما تترقب إدارة الرائد موقف نظيرتها في النصر تجاه لاعبها المعار للرائد عبدالفتاح آدم الذي أنهى برنامجه العلاجي والتدريبي بعد إصابته بالرباط الصليبي بداية الموسم الماضي، لتتم المفاضلة بينه وبين اللاعب جابر عيسى الذي تبقى من عقده الاحترافي موسم واحد، فيما تم الاتفاق على استمرار اللاعب المعار من الهلال منصور البيشي موسما آخر.
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