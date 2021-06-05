أخضر 20 عاما يواجه سلوفينيا

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وأجرى المنتخب أمس حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، تركزت على تطبيق مران على التنظيم الدفاعي.
يذكر أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها معسكرات إعدادية عدة، وذلك تحضيرا لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023.
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