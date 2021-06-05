أخضر 20 عاما يواجه سلوفينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عاما اليوم مباراته الثانية ضمن الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها على هامش معسكره الحالي في كرواتيا، الذي يدخل في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023 تحت 20 عاما. وأجرى المنتخب أمس حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، تركزت على تطبيق مران على التنظيم الدفاعي. يذكر أن هذا المعسكر يعد الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها معسكرات إعدادية عدة، وذلك تحضيرا لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023.

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