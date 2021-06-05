الاتحاد يمتنع عن مزايدات فينسينت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك المفاوض الاتحادي بالعرض المالي الذي تم تقديمه من إدارة النادي لمهاجم نادي بشكتاش التركي، الكاميروني الدولي أبوبكر فينسينت، في إشارة إلى الممانعة في دخول أي مزايدات مع أطراف أخرى أبدت رغبتها في ضم اللاعب، من بينها نادي النصر، حسبما تردد. وقد تقدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وعبر المفاوض الوسيط بعرض الأسبوع الماضي للاعب وصل إلى 4 ملايين يورو سنويا. كما بدأت إدارة النادي عملية بحث من جهة أخرى تسعى من خلالها إلى التعاقد مع صانع ألعاب بمواصفات طلبها المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بعد أن عانى الفريق في المواسم الثلاثة الماضية من غياب صانع الألعاب، وتحديدا منذ الاستغناء عن المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا.

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