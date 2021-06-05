شكرا لقرائتكم خبر المطيري والقصاب ونصر أبطال تصنيفية الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول البطولة التصنيفية الأولى للطاولة «أولمبي، أشبال، ناشئين»، التي جرت بصالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، على مدار 3 أيام بمشاركة 59 لاعبا. وتم توزيع اللاعبين على 8 مجموعات لعبت الأدوار التمهيدية بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني إلى دور الـ16 ويلعب دور الـ16 بطريقة خروج المغلوب إلى النهائي. وجاءت النتائج على النحو التالي:





في فئة الأولمبي حقق تركي المطيري (الشرقية) المركز الأول، وحل محمد القصاب (القطيف) ثانيا، ومشاري الدوسري (مكة المكرمة) ثالثا.



وفي فئة الأشبال حل محمد القصاب (القطيف) المركز الأول، وفهد القرني (الرياض) ثانيا، وياسر الغامدي (مكة المكرمة) ثالثا.



وفي فئة الناشئين حقق علي آل نصر (الشرقية) المركز الأول، وجاء فهد الحصين (الرياض) ثانيا، ومعاذ الشريف (مكة المكرمة) ثالثا.



كانت هذه تفاصيل خبر المطيري والقصاب ونصر أبطال تصنيفية الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.