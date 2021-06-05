مكة بطل ممتاز الطائرة (وضع جلوس)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نادي ذوي الإعاقة بمكة ببطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من وضع الجلوس، وذلك في ختام منافسات الدور الثاني التي أقيمت بالمدينة المنورة يومي الخميس والجمعة الماضيين على الرغم من خسارة الفريق مباراته الأخيرة غير المؤثرة أمام جدة 1/ 2، حيث كان الفريق ضمن اللقب قبل هذه المباراة بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة بعد أن فاز على نجران 2 /0. وجاء فريق عسير ثانيا، ونجران في المركز الثالث. ومثل فريق مكة كل من: محمد العتيبي، خالد الرويس، قاسم آل خرمي، مانع آل دوشان، عمر القحطاني، بندر المجرشي، خالد الصبحي، مصطفى داني، طلال المعافى، محمد أبو الخير، طلال الزويهري، فيما يدرب الفريق، محمد عاشور، ويشرف عليه إداريا، نضال العتيبي.

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