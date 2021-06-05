شكرا لقرائتكم خبر الآسيوي يبث مبارياته للولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشبكة سي بي إس الرياضية ، اتفاقية حقوق إعلامية لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف تقدم قناة باراماونت+ تغطية حصرية لأهم بطولات الاتحاد، من ضمنها الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، حيث يتنافس 12 منتخبا وطنيا من أجل التأهل إلى كأس العالم.

كما تتضمن تغطية القناة المباريات المتبقية في دوري أبطال آسيا 2021، اعتبارا من الأدوار الإقصائية إلى النهائي الذي يقام في نوفمبر، وستبث القناة أيضا مباريات دوري أبطال آسيا في كل موسم حتى عام 2024.

وستعمل شبكة سي بي إس الرياضية الرقمية على تقديم تغطية إضافية وبرامج خاصة، إلى جانب تغطية البطولات عبر حساباتها على المنصات الرقمية وقنوات البث عبر الإنترنت.

وأبدى أمين عام الاتحاد الآسيوي داتو ويندسور جون، سعادة الاتحاد القاري بدخول شراكة جديدة مع شبكة سي بي إس الرياضية، مبينا أن هذه الخطوة إضافية نحو زيادة نسب مشاهدة ومتابعة بطولات الاتحاد خارج القارة، وتسويق الكرة الآسيوية في أمريكا.