شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب عبدالله يعقوب عضواًَ في «عربي الرماية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للرماية، خلال الانتخابات التي أجريت في جمهورية مصر العربية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعاد فيها انتخاب ابن يعقوب عضواً في مجلس إدارة الاتحاد العربي ليستمر في منصبه خلال الدورة 2021 ـ 2025.

ويشغل عبدالله سالم بن يعقوب أيضاً مناصب الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرماية، والأمين العام للجنة التنظيمية الخليجية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.

وأكد ابن يعقوب أن إعادة انتخابه عضواً في الاتحاد العربي يعكس مدى تقدير الأشقاء العرب لدولة الإمارات، وإدراكهم لما يمكن أن تقدّمه في هذا الموقع، مشيراً إلى أنه ليس جديداً على الساحة العربية أو الخليجية أو الآسيوية.

وشهدت الانتخابات أيضاً تزكية المهندس دعيج خلف العتيبي من الكويت، رئيساً للاتحاد العربي للرماية، وفوز اللواء حازم حسني أحمد رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري بمنصب النائب الأول للرئيس، والمغربي الدكتور عبد العظيم الحافي بمنصب النائب الثاني للرئيس، بينما فاز بمناصب العضوية عبدالله سالم بن يعقوب (الإمارات)، وأحمد منصور الشهراني (السعودية) وسيف الدين مرغني (السودان) وعبدالله علي المطوع الحمادي (قطر)، وصبيح مراد كاظم (العراق)، ونزار فؤاد الماضي (الأردن).