شكرا لقرائتكم خبر عن تيفيز يترك بوكا بعد خلاف مع أسطورته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز فريقه بوكا جونيورز بسبب خلاف مع رئيس النادي وأسطورته خوان ريكيلمي. وحاول مجلس إدارة بوكا حل الخلاف بين نجمه السابق ونجمه الحالي إلا أن الجهود تبخرت في الهواء، ما دفع تيفيز للقول: «هذا واحد من أتعس الأيام في حياتي لكن القرار للأفضل لأنني لم يعد لدي شيء أقدمه. في ناد مثل بوكا على اللاعب أن يكون 120 بالمئة جاهزاً من الناحية الذهنية وأنا لا استطيع فعل ذلك».

وقال تيفيز إنه لن يلعب في فريق آخر في الأرجنتين لكنه منفتح لفكرة اللعب في مكان آخر.