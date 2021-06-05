فرجاني ساسي يرحل عن الزمالك وينهي اتفاقه مع الريان القطري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت وسائل إعلام تونسية، أن فرجانى ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، توصل لاتفاق مع إدارة الريان القطري، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع " footballtunisien " التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان، وسوف يوقع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذي يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.