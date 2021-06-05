اخبار الرياضه

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الإسطول الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الإسطول الشمالى بالبحر المتوسط  وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية ( سجم بورسعيد) والفرقاطة الفرنسية الشبحية (LAFAYETTE) عقب إنتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة وإستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوى ، وتمارين تكتيكية لإستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية ، وتمارين حرب إلكترونية ، كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية ، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية .

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية ( سجم بورسعيد ) المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية والتى أنضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الأسكندرية ، كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا