اللاعب قرر الرحيل عن الزمالك نهائياً.. تقارير تونسية: فرجاني ساسي أنهى اتفاقه مع نادي الريان القطري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن نجم خط وسط الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي، توصل لاتفاق مع إدارة نادي الريان القطري تمهيداً للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وهو ما يمنح اللاعب الحق في الرحيل عن النادي الأبيض فور انتهاء الموسم.

وأفاد موقع "footballtunisien" التونسي بأن فرجاني ساسي أنهى اتفاقه مع إدارة الريان القطري وسوف يوقع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسي الودية خلال المعسكر الذي يشارك فيه مع منتخب بلاده حالياً.

ومؤخراً، صرح فرجاني ساسي لإذاعة " شمس أف أم " التونسية، بأنه سوف يكشف كافة التفاصيل التي تهم علاقته بالزمالك بعد نهاية مباريات المنتخب الوطني التونسي الودية.

وأكد ساسي في تصريحاته أن معلومات عديدة قد تداولت في الفترة الأخيرة لم تكن صحيحة بالضرورة يجب تفسيرها للرأي العام وأن كل الاحتمالات واردة في علاقته مع الزمالك.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد منحت ساسي مؤخراً جزءًا من مستحقاته المالية المتأخرة، لإبداء حسن النية في رغبة الإدارة لحسم ملف التجديد، كما وعدت اللجنة اللاعب بمنحه باقي مستحقاته المتأخرة في حال الموافقة على التجديد، مع منحه مقدم التعاقد الجديد.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن تعقد اللجنة جلسة مع فرجاني ساسي عقب مواجهة الجونة لحسم ملف التجديد، إلا أن اللاعب سافر إلى تونس مستغلاً إيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، لينضم لمعسكر منتخب بلاده.