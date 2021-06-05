بعد تحفظ ليفربول على مشاركة اللاعب.. الاتحاد المصري يكشف مصير «محمد صلاح» في أولمبياد طوكيو



الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول الإنجليزى لديه تحفظ على مشاركة محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق مع المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها نهاية يوليو بمدينة طوكيو اليابانية.

قالت صحيفة " صن " الإنجليزية أن نادي ليفربول يتحفظ على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو المقبل، موضحة أن النادي الإنجليزي أرسل ردا إلى اتحاد الكرة المصري على طلب انضمام محمد صلاح وعبر من خلاله عن أسفه في إرسال اللاعب لليابان، بداعي أن جناح الفريق بحاجة للراحة بعد موسم شاق وطويل في مختلف المنافسات.

أشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول أشار في خطابه لاتحاد الكرة، إلى أنه سيفكر في طلب الجبلاية حول هذا الموقف، لكنه في الغالب سيكون ابتعاد محمد صلاح عن الأولمبياد وذلك في الرد النهائي الذي سوف يرسله خلال أيام. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى محمد صلاح على رأس اللاعبين الكبار الذين يرغب فى ضمهم للمنتخب الأوليمبى فى طوكيو فى ظل الانجازات الكبيرة التى يحققها اللاعب عالميا وللاستفادة من خبراته حيث يرغب شوقى غريب فى تحقيق ميدالية أولمبية.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح أنه يرغب فى المشاركة فى الأولمبياد من أجل تحقيق مزيدا من الأرقام القياسية من خلال المشاركة فى الأولمبياد للمرة الثانية.

بدوره، قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد مع ليفربول بشأن استدعاء محمد صلاح هداف الفريق الإنجليزي لتشكيلة المنتخب المصري المشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وأضاف مجاهد لرويترز "اتصالاتنا مع ليفربول لم تتوقف ونسعى للحصول منهم على موافقة بانضمام صلاح للمنتخب الأولمبي. رغم عدم وجود رد نهائي من ليفربول، إلا أننا نعلق آمالا كبيرة على موافقتهم. وجود صلاح مع المنتخب الأولمبي مهم للغاية".

وأكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي المصري أن صلاح على رأس المرشحين الثلاثة الكبار لقياة الفريق في طوكيو إلى جوار محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي.

وأكد مجاهد أن الوقت لا يزال متاحا قبل إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر الذي سيشارك في الأولمبياد. ويجب على كافة المنتخبات إرسال قوائمها النهائية في موعد أقصاه 30 يونيو الحالي.

وتصدر صلاح، الذي سيبلغ عامه 29 منتصف الشهر الحالي، قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وثاني هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا، متأخرا بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.