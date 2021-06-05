حقيقة الخلاف بين الأهلي والسولية على التجديد.. وتطورات إصابة قفشة قبل مواجهة الأهلي والترجي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعب من تجديد عقده، في ظل وجود رغبة قوية من جانب مسئولي القلعة الحمراء، في تواجد اللاعب خلال المواسم المقبلة، خاصة أنه أحد العناصر البارزة فى تشكيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

لا يوجد خلاف

وأكد النحاس فى تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت» أنه لا يوجد خلاف بين النادي الأهلي وعمرو السولية حول موقف التجديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين حول موقف التجديد بشكل رسمي.

وأشار النحاس، إلى أن هناك جلسة ستجمعهما بمسئولي النادي الأهلي، بعد عودتهم من تونس وعقب مباراة الترجي التونسي لحسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، بشكل رسمي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويأمل مسئولو القلعة الحمراء فى إنهاء كافة الأمور الخاصة باللاعب خلال الفترة الحالية، لعدم تكرار ملف عبد الله السعيد وشريف إكرامي ورمضان صبحي من جديد.

قفشة

وفي سياق آخر، واصل محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية، من أجل العودة من جديد للمشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة نهضة بركان المغربي فى مباراة نهائي السوبر الإفريقي، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد خلال الفترة الماضية، حيث يلتقي المارد الأحمر أمام فريق الترجي يوم 19 من شهر يونيو الجاري، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر قفشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورا له وهو يؤدي أحد جلسات العلاج الطبيعي من أجل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن مدة غياب محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الإصابة التي لحقت به فى مباراة نهضة بركان، مشيرا إلي أن اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يتعادل إيجابيا أمام مصر للتأمين فى الدوري

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة اللقاء الذي جمع بين النادي الأهلي ونادي مصر للتأمين بنتيجة هدفين فى شباك كل فريق في اللقاء، الذي أقيم علي أرضية ملعب استاد التتش وذلك استعدادا لمباراة الترجي الرياضي التونسي فى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح اللاعبين ستة أيام راحة من التدريبات الجماعية للفريق، بعد تأجيل اللجنة الثلاثية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة إنبي فى بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى.