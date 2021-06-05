شوقي غريب يعلن أسماء اللاعبين العشرة الكبار في القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو.. وليفربول يرفض مشاركة صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أسماء 10 لاعبين كبار، ضمن القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو.

وضمت القائمة كل من محمد الشناوى حارس الأهلى، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة ، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، ومحمود الونش لاعب الزمالك ، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، ومحمد مجدى أفشة لاعب الأهلى، وأيمن أشرف لاعب الأهلى، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى.

ومن المقرر أن يختار غريب 3 لاعبين كبار من هذه الأسماء للانضمام للقائمة النهائية المشاركة فى الأولمبياد، التي تقام فى شهر يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول الإنجليزى لديه تحفظ على مشاركة محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق مع المنتخب الأولميبي فى دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها نهاية يوليو بمدينة طوكيو اليابانية.

قالت صحيفة " صن " الإنجليزية أن نادي ليفربول يتحفظ على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو المقبل، موضحة أن النادي الإنجليزي أرسل ردا إلى اتحاد الكرة المصري على طلب انضمام محمد صلاح وعبر من خلاله عن أسفه في إرسال اللاعب لليابان، بداعي أن جناح الفريق بحاجة للراحة بعد موسم شاق وطويل في مختلف المنافسات.

أشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول أشار في خطابه لاتحاد الكرة، إلى أنه سيفكر في طلب الجبلاية حول هذا الموقف، لكنه في الغالب سيكون ابتعاد محمد صلاح عن الأولمبياد وذلك في الرد النهائي الذي سوف يرسله خلال أيام.

ويرغب محمد صلاح فى المشاركة فى الأولمبياد من أجل تحقيق مزيدا من الأرقام القياسية من خلال المشاركة فى الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه.