أسرة الطبيب البرازيلي المتحرش تعتذر للشعب المصري

الشارقة - اميمة ياسر - قدمت أسرة الطبيب البرازيلي المتحرش، رسالة اعتذار رسمي للشعب المصري والمتضررة من الواقعة عائلتها، على خلفية قضية الطبيب البرازيلي المُتحرش بفتاة مصرية وفقا لأخبار اليوم.

وقالت عائلة فيكتور سوريتنينوفي اعتذار رسمي لها اليوم الجمعة 4 يونيو، " العائلة فيكتور سوريتنينو عن نجلها الطبيب المتحرش فيكتور سورينتينو، تتقدم باعتذار رسمي للمتضررة وعائلتها، وكافة من لمسه الأمر، ولكافة جموع الشعب المصري الحبيب، ولكافة المسؤولين بدولة مصر.. ونتقدم بخالص المشاعر ونتعهد بكافة الأضرار المادية والمعنوية ..راجين منكم قبول اعتذارنا هذا ولكم منا جزيل الشكر".