شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لشيكابالا وحفنى على هامش مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، واكتفى بخوض التدريبات فى الجيم وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت.

كما خاض أيمن حفنى، لاعب وسط الزمالك، تدريبات فى الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق، وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة قوية على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وأشرف الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على التقسيمة الفنية للاعبين. وحرص الجهاز الفنى للزمالك على منح تعليمات مستمرة للاعبين لتصحيح الأخطاء.

فيما خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمسحة طبية اليوم والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وحرص الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التى حصلوا عليها.

وركز الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون خلال مران اليوم على الجانب البدنى للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفنى للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة فى الدورى الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان فى الجولة رقم 26 بالدورى يوم 17 يونيو الحالي.