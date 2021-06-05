شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة طاهر من المنتخب الأولمبي 5 أيام وتجهيزه لودية جنوب أفريقيا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.

وقرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إراحة طاهر من التدريبات لمدة 5 أيام وعدم خوض ودية جنوب أفريقيا الأولى المقرر لها 10 يونيو الجارى، على أن يعود بعدها لتجهيزه لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13.

واشتكى طاهر محمد طاهر، نجم النادى الأهلى، من آلام فى الأنكل، وقرر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق خضوع اللاعب لجلسات علاج مكثفة لمدة 5 أيام فى مقر النادى،

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين: حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفى الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.