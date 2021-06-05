شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على إصابة وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الطبي بالأهلي على حالة وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بعد تعرضه لشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الودية ضد مصر للتأمين، واستلزمت خروجه وعدم استكمال اللقاء.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن إصابة وليد سليمان بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية بدءا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون من قبل الجهاز الفني، قبل استئناف التدريبات تحضيرا لمباراة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المصدر على أن إصابة الحاوي غير مؤثرة وجاءت بسيطة وخرج من الملعب حفاظا عليه وخشية من تفاقم الإصابة فى ظل حاجة الجهاز الفني لجهوده في المرحلة القادمة.