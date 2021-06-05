شكرا لقرائتكم خبر عن على زهران يتوج بذهبية جهاز الحلق بكأس العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج على زهران، لاعب منتخب مصر للجمباز، بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للجمباز الفنى على جهاز الحلق وذهبت الفضية إلى الأذربيجانى جافيدان باباييف والبرونزية من نصيب الأوكرانى رومان فاشينكو.

وحصل على زهران على 14.70 نقطة ليفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن قدم أداء رائع لتتوج بالميدالية الثانية لمصر فى هذه البطولة .

بينما حصل الأذربيجانى باباييف على 14.33 والميدالية الفضية وحصل الأوكرانى فاشينكو على 13.80 والميدالية البرونزية.

ويشارك فى البطولة، التى تنظمها مصر حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى، أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظى البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولى للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وخضع الجميع للمسحة الطبية .