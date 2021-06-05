شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي طمان: ذهبية كأس العالم للجمباز عوضتنى عن التأهل للأولمبياد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نانسي طمان، الحاصلة على ذهبية جهاز حصان قفز ببطولة كأس العالم للجمباز المقامة فى مصر، عن سعادتها الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية بعد منافسة كبيرة مع بطالات العالم، مشيرة إلى أنها استعدت بشكل مميز لهذه البطولة حتى تمكنت من الحصول على الميدالية الذهبية.

وأكدت نانسي طمان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الميدالية الذهبية عوضتها عن عدم التمكن من التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة، موضحة أنها ستبدأ من الآن الاستعدادات لأولمبياد فرنسا حتى تتمكن من الحصول على ميدالية فى هذه الأولمبياد.

وأضافت نانسي طمان أن الفترة الماضية شهدت صعوبات كبيرة لجميع الرياضيين بسبب كورونا، ولكن مع المعسكرات القليلة تمكنا من الاستعداد للبطولة، موضحة أنها تهدى الميدالية الذهبية إلى اتحاد الجمباز والى والديها.