شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك.. والتركيز على الجانب البدني فى تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمسحة طبية اليوم، والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

وحرص الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التى حصلوا عليها.

وركز الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال مران اليوم على الجانب البدنى للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفنى للفريق.

فيما خضع محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم بمقر النادى وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويعانى عبد الشافى من الإصابة فى الركبة، والتى أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع عبد الشافى من أجل الاطمئنان على حالته قبل أن يتوجه لخوض التدريبات فى الجيم لأداء بعض التدريبات التأهيلية.

كما عاد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق بشكل طبيعي، وتعافى علاء من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الماضية.

كما شارك علاء فى التدريبات التى يؤديها الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات اليوم بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها لهم الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وقاد كارتيرون المدير الفنى للزمالك المران اليوم، وذلك بعد عودته من بلاده أمس عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليه.