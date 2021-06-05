شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الزمالك لم يبلغنا بموقفه من الجزيري.. وتخفيض المبلغ غير وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن آخر المستجدات فى صفقة انتقال سيف الدين الجزيرى مهاجم ذئاب الجبل إلى القلعة البيضاء، بعد إعارته للزمالك فى يناير الماضى مع وجود بند يسمح بأحقية الزمالك فى شراء اللاعب بعد دفع مبلغ إضافي.

وقال عادل، في تصريحات لقناة أون سبورت، منذ أسبوعين أو ثلاثة كان هناك حديث وهجوم على سيف الجزيرى وعودته للمقاولون، ولكنه لاعب مميز وإمكانياته عالية وأخلاقه أيضاً، والعقد بيننا وبين الزمالك واضح ويتيح لهم بنهاية مدة الإعارة إعادة اللاعب أو دفع المبلغ المتبقى وحسم شرائه.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، الزمالك لم يعرض علينا أمر تفعيل البيع حتى الآن، لأن فترة الإعارة لم تنته، وغير مقبول الحديث عن تخفيض المبلغ المتبقى مع الزمالك، لأنه متفق عليه من قبل، وهذه تعاقدات لا رجوع فيها، والعقد شيعة المتعاقدين.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر المقاولون العرب بتأجيل مباراته أمام الأهلى بالجولة 26 من الدورى بسبب مشاركة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا.

ويرى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب أن تأجيل مباراة الأهلى كان قراراً موفقاً من الجبلاية، خاصة فى ظل حالة الإجهاد العامة التى يعانى منها جميع فرق الدورى بسبب ضغط المباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.