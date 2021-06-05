شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على عبد الشافي.. ومشاركة محمود علاء فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم بمقر النادى وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويعانى عبد الشافى من الإصابة فى الركبة، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة فى مسابقة الدورى الممتاز، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع عبد الشافى للاطمئنان على حالته قبل أن يتوجه لخوض التدريبات فى الجيم لأداء بعض التدريبات التأهيلية.

كما عاد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق بشكل طبيعي، وتعافى علاء من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الماضية، كما شارك علاء فى التدريبات التى يؤديها الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات اليوم بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها لهم الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وقاد كارتيرون المدير الفنى للزمالك المران اليوم، وذلك بعد عودته من بلاده أمس عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليه.

فيما تواجد أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق زمالك 2003 فى تدريبات الفريق الأول بنادى الزمالك؛ وذلك لتولى تدريب حراس مرمى الفريق بشكل مؤقت.

يأتى تواجد الطويل لحين عودة البرازيلى أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الذى يقضى فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته.

ويؤدى ثلاثى حراس المرمى بالزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل التدريبات تحت قيادة أيمن الطويل.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لمدة 5 أيام عقب مواجهة الجونة فى الدورى الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان فى الدورى يوم 17 يونيو الحالي.