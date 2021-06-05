شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجرى اختبارات الناشئين فى 21 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ نادى الاتحاد السكندرى، بعد غد الاثنين، إجراء اختبارات الناشئين للموسم الجديد، ولكن هذه المرة أخذ الاتحاد على عاتقه توسيع قادة الاختبارات لتشمل 21 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويُعد قطاع ناشئين كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري هذا الموسم هو الأفضل على مستوى الأندية المحلية، من حيث الإنجازات الاحترافية والتدعيمات، بسبب وجود قوى عظمى للقطاع تتمثل فى إمام محمدين وهو رئيس القطاع والذى يُعد كما تلقبه جماهير الإسكندرية بـ"أبو الأشبال" بسبب رؤيته المستقبلية فى اللاعبين وكيفية اختيار الأنسب وإدارة منظومة كبيرة بحجم قطاع نادي الاتحاد السكندري.

وبعد التدعيمات التي حصل عليها إمام محمدين وجهازه منذ توليه وذلك من قبل مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحي، لاحظ محمدين استمرار مشاركة بعض الناشئين في مبارايات الفريق الاول تحت قيادة حسام حسن وليس فقط، بل أيضاً الاعتماد الكلي في بعض الأحيان علي الناشئين فى بعض المراكز طوال الموسم،ومشاركتهم مع مختلف المنتخبات الاوليمبي،الشباب،الصالات

وفي ضوء ذلك أطلق النادي السكندري حملة اختبارات ناشئين الاتحاد لكرة القدم في جميع انحاء الجمهورية وذلك لأول مرة فى تاريخ الاتحاد السكندرى أن تقام اختبارات الناشئين في مختلف المحافظات وتحت إشراف نُخبة من مختلف المدربين، وتم تشكيل 5 لجان تضم كل لجنة 4 مدربين وإدارى وعامل وعلى رأسهم رئيس القطاع إمام محمدين ومحمود عز.